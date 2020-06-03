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В Росії через витік палива катастрофа федерального масштабу

Середа, 3 червня 2020, 19:30
 

Президент Росії Володимир Путін підтримав пропозицію голови МНС РФ про введення режиму надзвичайної ситуації федерального характеру в зв'язку з розливом дизельного палива в Красноярському краї.

Джерело: російський РБК

Деталі: Під час наради у середу голова МНС РФ Євгеній Зінічев запропонував Путіну визнати ситуацію як "НС федерального характеру", що за його словами дозволить залучати до ліквідації сили і засоби федеральних органів влади.

Путін підтримав цю пропозицію. Міністр пообіцяв, що наслідки розливу будуть ліквідовані до четверга.

Передісторія:

29 травня на території ТЕЦ-3 в Красноярському краї сталася розгерметизація резервуара і розлив паливно-мастильних матеріалів на проїжджу частину технологічної дороги, в результаті чого загорівся автомобіль.

Всього імовірно розлилося близько 20 тис. тонн нафтопродуктів на площі близько 350 кв. метрів.

У Норильську і на Таймирі введений режим НС міжмуніципального рівня. За офіційними даними, в воду і грунт потрапило 20 тис. тонн нафтопродуктів.

Українська правда

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Росія паливо

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