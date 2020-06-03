Офіційний курс: гривня продовжує зміцнення

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 4 червня на рівні 26,75.

Про це йдеться у даних НБУ.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,96 гривні (на 3 червня - 29,92 гривні).

Нагадуємо:

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 3 червня на рівні 26,80.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,92 гривні (на 2 червня - 29,80 гривні).

3 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,79 - 26,81 гривні за долар.

3 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,72 - 26,74 гривні за долар.

Економічна правда