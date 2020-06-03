США мають намір заборонити китайським авіакомпаніям польоти до країни 

Президент США Дональд Трамп у середу підписав указ про припинення з 16 червня польотів китайських пасажирських авіакомпаній до США і з країни.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Таке рішення Трамп назвав відповіддю на дії китайської влади, що не дають можливості американським авіаперевізникам відновити польоти до КНР у повному обсязі.

У повідомленні, поширеному міністерством транспорту США в середу, йдеться, що заборона набуває чинності 16 червня, проте Трамп може прискорити її введення, якщо вважатиме за потрібне.

Американські авіакомпанії були змушені скоротити польоти до Китаю раніше цього року на тлі поширення коронавірусної інфекції COVID-19, і Пекін досі не дозволив їм повернутися до колишнього режиму роботи, хоча вони були готові зробити це з 1 червня.

"Небажання китайської влади схвалити запит авіакомпаній США є порушенням нашої угоди про повітряний транспорт", - ідеться в повідомленні американського Мінтрансу.

Раніше Мінтранс звинуватило Китай у незаконному блокуванні спроб компаній США відновити польоти до КНР у режимі, що діяв до пандемії. На думку відомства, Пекін порушив двосторонню угоду, дозволивши своїм авіакомпаніям продовжувати польоти між двома країнами, не відповідаючи при цьому на запити Delta Air Lines (SPB: DAL) Inc. і United Airlines Holdings (SPB: UAL) Inc., що готувалися збільшити обсяги авіаперевезень.

Наразі чотири китайські авіакомпанії здійснюють перельоти між США та Китаєм.