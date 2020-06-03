Зеленський про боротьбу з контрабандою: можна побути без кави, лосося або хамона
Президент Володимир Зеленський відзначає складність боротьби з контрабандою, яка буде 2-3 роки "штормити" країну, але каже, що влада налаштована рішуче, на прикладі ситуації з Закарпатською областю.
Джерело: Зеленський на зустрічі з представниками бізнесу в Хмельницькій області в середу, цитує "Інтерфакс-Україна"
Деталі: Президент зазначив, що на Закарпатті поставив губернатором офіцера СБУ, людину, яку бояться, і стороною обходять місцеві великі контрабандисти. Тому що будь-якого іншого губернатора, мовляв, купують або залякують місцеві еліти.
За словами Зеленського, операція нового голови Закарпатської ОДА щодо контрабандистів спрацювала.
За словами президента, в результаті виявилося, що в скупченні з десятків автомобілів на кордоні було десь близько 5 машин "змовників", а всі інші зрозуміли, що ніхто нікого не пропустить.
Пряма мова: "І таке буде в найближчі 2-3 роки, будуть вони "штормити" цю країну. Так воно буде. Але якщо ми не будемо з цим боротися, і в певний час у нас з вами не буде кави, лосося, хамона, то переживемо цей час, але покажемо їм, що не буде іншого, немає іншого шансу, як поламати їм хребет. Або давайте їх пропускати".
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