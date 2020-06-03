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Нацполіція надіслала перші 2400 "листів щастя" порушникам ПДР

Середа, 3 червня 2020, 17:13
 

Нацполіція передала "Укрпошті" перші 2400 адмінпостанов за порушення швидкісного режиму. 

Про це повідомляє Twitter Патрульної Поліції.

Всього з часу запуску автоматичної відеофіксації швидкості руху поліція зафіксувала майже 100 тисяч порушень.

Нагадуємо:

З 1 червня в Києві та Київській області камери автоматичної фіксації почали фіксувати порушення швидкісного режиму на дорогах.

Економічна правда

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