Нацполіція надіслала перші 2400 "листів щастя" порушникам ПДР
Середа, 3 червня 2020, 17:13
Нацполіція передала "Укрпошті" перші 2400 адмінпостанов за порушення швидкісного режиму.
Про це повідомляє Twitter Патрульної Поліції.
Всього з часу запуску автоматичної відеофіксації швидкості руху поліція зафіксувала майже 100 тисяч порушень.
Нагадуємо:
З 1 червня в Києві та Київській області камери автоматичної фіксації почали фіксувати порушення швидкісного режиму на дорогах.
Економічна правда
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