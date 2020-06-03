З доходів за ОВДП більше не стягуватимуть військовий збір

З 23 травня 2020 року, у зв'язку із змінами до законодавства, з купонного доходу і інвестиційного доходу за ОВДП більше не стягується військовий збір у розмірі 1,5%.

Відповідні зміни містить закон №466-IХ "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві", ухвалений Радою ще в січні.

"Це великий крок вперед для популяризації держоблігацій серед населення. Потрібно максимально спрощувати людям доступ на ринок і широко інформувати про це, щоб покупка ОВДП стала такою ж звичною і зрозумілою справою, як відкриття депозиту.

Адже з точки зору надійності виграють якраз облігації, і за прибутковістю вони привабливі. Наступним і вже близьким кроком з просування цього інструменту "в народ" стане можливість для фізособ відкривати рахунок в цінних паперах віддалено і купувати/продавати облігації, не виходячи з дому", - заявила керівник відділу брокерського обслуговування клієнтів групи ICU Євгенія Грищенко.

Зміни у законодавстві не вимагають від тримачів цінних паперів жодних додаткових дій, стягнення військового збору припиниться автоматично для всіх купонних виплат та погашень після 23 травня 2020 року.

Економічна правда