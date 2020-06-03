Щомісяця 30 тисяч українців потрапляють у реєстр боржників через вчасно несплачений штраф за порушення правил дорожнього руху, Опендатабот запустив оплату штрафів за порушення ПДД.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

"20% з усіх осіб, що знаходяться в реєстрі боржників, - це особи, які вчасно не сплатили штраф за порушення правил безпеки руху.



На них можуть накладати ряд обмежень. Наприклад, заборону відкривати рахунки у банках, оформлювати угоди у нотаріусів та заборонити виїжджати з країни. До того ж, якщо штраф не сплачено за 15 днів, його розмір зростає в 2 рази", - заявив юрист Опендатабот Федір Сафір.

В Опендатабот тепер можна перевірити наявність штрафу та оплатити його.

"Для цього потрібно додати Опендатабот в улюблений месенджер, ввести свій ІПН або серію та номер постанови та оплатити його.

Квитанцію про сплату штрафу тепер не потрібно надсилати до МВС, Опендатабот сам сповістить про сплату. Квитанцію завжди можна перевірити на порталі check.gov.ua", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда