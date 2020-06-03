Закупівля "Богданів" для Міноборони: САП закінчило одне зі слідств по Гладковському

Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила слідство у справі про можливе зловживання владою колишнім першим заступником Ради національної безпеки і оборони Олегом Гладковським, що призвело до збитків на суму 17,44 млн гривень.

Джерело: САП у Facebook

Дослівно: "Встановлено, що експосадовець РНБО використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди структурою, частки у статутному капіталі якої належали саме посадовцю та його близьким особам, а саме - ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс".

Деталі: Слідство стверджує, що Гладковський забезпечив включення до держзамовлення та подальшу закупівлю коштом держбюджету вантажівок "Богдан 6317" за завищеними цінами в дочірнього підприємства "Автоскладальний завод №2", що входить до складу "Богдан Моторс".

В САП вказують, що ці автівки не відповідали вимогам уряду, зокрема рівню локалізації.

Крім того, згідно зі слідством, договір між Міноборони та "Богдан Моторс" передбачав часткову передоплату, а також фіксування ціни товарів. Проте всупереч цій умові, ціна за товари була збільшена і відповідальні за проведення закупівлі посадовці департаменту Міноборони її погодили, попередньо узгодивши це питання з заступником міністра оборони.

Як наслідок, фірмі незаконно переплатили 17,44 млн гривень.

Що цьому передувало:

Гладковському повідомили про підозру у жовтні 2019 року. Вона не пов’язана зі скандалом з контрабандою російських деталей для заводів "Укроборонпрому", в якому фігурував Гладковський і його син Ігор.

У квітні 2020 року повідомлено про підозру ексзаступнику міністра оборони та директору департаменту Міністерства оборони. Їм інкримінують "зловживання службовими повноваженнями".

Також, Гладковському інкриміновано внесення недостовірних відомостей до декларацій. Він не задекларував доходи дружини, отримані нею від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі Києва, про які йому було достовірно відомо, а саме 54 тис. дол. за 2016 рік, 63 тис. дол. за 2017 рік та 47,5 тис. дол. за 2018 рік.

19 жовтня 2019 року Вищий антикорупційний суд обрав Гладковському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів до 15 грудня та визначив йому заставу у розмірі 10 мільйонів 623 тисячі 130 гривень.

21 жовтня 2019 року Гладковський вийшов з-під варти після внесення застави.