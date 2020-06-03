Шмигаль пропонує Раді призначити двох міністрів і нового віцепрем'єра

Уряд пропонує призначити Ольгу Стефанишину віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, Романа Абрамовського міністром захисту навколишнього середовища і природних ресурсів та Олександра Ткаченка міністром культури і інформаційної політики.

Джерело: проєкти постанов подані прем’єр-міністром Денисом Шмигалем до Верховної Ради

Деталі: Відповідні документі зареєстровані в парламенті 3 червня.

У зв’язку з пропозицією призначення Стефанишиної ще одним проєктом постанови пропонується звільнити Вадима Пристайка з посади віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив нардепів про надходження вищевказаних документів до парламенту та доручив профільним комітетам у середу на своїх засіданнях розглянути подання Шмигаля щодо кадрових призначень і надати висновки щодо можливого розгляду цих питань уже в четвер, 4 червня.