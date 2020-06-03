Курс валют на 3 червня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

3 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,79 - 26,81 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,77 - 26,79 гривні;

Євро – 30,01 - 30,03 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,66 – 26,88 гривні. Євро купують по 29,52 гривні, продають по 30,00 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,76 - 26,82 гривні, євро - 29,67 - 29,81 гривні.

Нагадуємо:

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 3 червня на рівні 26,80.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,92 гривні (на 2 червня - 29,80 гривні).

Економічна правда