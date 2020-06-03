Курс валют на 3 червня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
3 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,79 - 26,81 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,77 - 26,79 гривні;
Євро – 30,01 - 30,03 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,66 – 26,88 гривні. Євро купують по 29,52 гривні, продають по 30,00 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 26,76 - 26,82 гривні, євро - 29,67 - 29,81 гривні.
Нагадуємо:
Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 3 червня на рівні 26,80.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,92 гривні (на 2 червня - 29,80 гривні).
Економічна правда
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