Після отримання першого траншу, побільшало українців, які виступають проти співпраці з МВФ

61% українців вважають, що зараз краще не співпрацювати з Міжнародним валютним фондом і не отримувати нові кредити. Порівняно з квітнем цей показник виріс на 15%.

Про це йдеться у опитуванні Київського міжнародного інституту соціології, яке проводилось з 20 по 23 червня 2020 року.

Повідомляється, що 24% українців підтримують співпрацю з МВФ, у квітні це показник становив майже третину - 32%.

Нагадуємо:

12 червня Україна повністю отримала 2,1 млрд доларів першого траншу від МВФ - перший транш разом із надходженням пов’язаної фінансової допомоги від ЄС вже збільшив міжнародні резерви до 28,7 млрд доларів.

Напередодні Рада директорів МВФ затвердила програму співпраці з Україною на 5 мільярдів доларів. Програма розрахована на 18 місяців.

Наявність програми stand-by з МВФ дозволить Україні додатково отримувати фінансування від інших партнерів на майже 3 млрд доларів.

Міністр фінансів Сергій Марченко сподівається, що Україна зможе вже у 2022 році відмовитись від кредитування Міжнародного валютного фонду.

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Економічна правда