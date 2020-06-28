Новини вихідних: кредит від Світового банку та зміни до Бюджетного кодексу

Про Держлісагентство. Голова Державного агентства лісових ресурсів Андрій Заблоцький заявив, що протягом останніх п'яти років лісове господарство взагалі не розвивалося, а термін дії останньої стратегії лісового господарства завершився у 2015 році.

Про кредит від Світового банку. Світовий банк ухвалив рішення надати Україні 350 мільйонів доларів кредиту в рамках першої позики на розвиток у сфері економічного відновлення на підтримку реформ та пом'якшення наслідків пандемії COVID-19.

Про ринок праці. Денис Шмигаль заявив, що від початку червня відбувається стабілізація на ринку праці, оскільки Державна служба зайнятості за період карантину допомогла знайти роботу 156 тисяч людей.

Про оператора ГТС. У операторі ГТС запевнили, що транзит газу до країн ЄС та передача газу українським споживачам здійснюється безперешкодно і в планових обсягах.

Про Бюджетний кодекс. Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" щодо фінансування розвитку дорожньої галузі.