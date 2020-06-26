Англійський суд призначив дату розгляду позову Приватбанку проти ексакціонерів на 3 млрд доларів

Англійський суд призначив на 1 березня 2022 року розгляд по суті справи Приватбанку проти колишніх акціонерів, Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Про це повідомляє прес-служба банку.

"Очікується, що розгляд справи триватиме від 10 до 13 тижнів. Відповідачі клопотали про відкладення розгляду справи принаймні до жовтня 2022 року, але суддя ухвалив, що всі сторони повинні бути готові розпочати слухання 1 березня 2022 року", - йдеться у повідомленні.

"Всесвітній арешт активів пана Боголюбова та пана Коломойського залишається в силі і буде залишатися в силі до моменту винесення рішення після завершення розгляду справи.

Банк впевнений, що в кінцевому рахунку йому вдасться повернути суму, заявлену у позові, яка наразі складає понад 3 млрд доларів США (включаючи відсотки)", - підкреслили у банку.

Нагадаємо:

У жовтні 2019 року Апеляційний суд Лондона і Уельсу задовольнив апеляційну скаргу Приватбанку на рішення суду першої інстанції, яким визнали справу банку проти його колишніх власників Коломойського і Боголюбова такою, яка не є у юрисдикції цього суду.

Судді Апеляційного суду дійшли висновку, що "банк має достатню для судового розгляду справу для повного відшкодування 1,9 млрд дол США (включно з процентами – 3 млрд дол США) як заявлено в позовних вимогах".

У грудні 2017 року ПриватБанк подав позов до Високого суду Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. та ZAO Ukrtransitservice Ltd, які ймовірно їм належать або перебувають під їхнім контролем.

Усі компанії-відповідачі фігурували у постановах Печерського райсуду Києва від 29 липня 2016 року, якими передбачається арешт низки рахунків у кіпрській філії ПриватБанку в рамках розслідування про повернення кредитів рефінансування НБУ на суму 19 млрд грн.

Детективна агенція Kroll за підсумками аудиту Приватбанку підтвердила, що фінустанова до її націоналізації в кінці 2016 року була об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків мінімум в 5,5 млрд доларів.

4 грудня 2018 р. суд визнав, що ПриватБанк подав позов, щоб отримати юрисдикцію суду Лондона на подачу позову проти Коломойського та Боголюбова.

Суддя аргументував висновок тим, що банк не надав прямого пояснення, чому він подав позов проти зазначених компаній у грудні 2017 року, і жоден з його аргументів, який був представлений пізніше, не є переконливим. Зокрема, деякі наведені банком підстави не могли бути представлені в грудні 2017 року, оскільки банк про них не знав.

При цьому суддя визнав наявність у банку обґрунтованих позовних вимогпроти Коломойського і Боголюбова як мінімум на кілька мільйонів доларів. Водночас він додав, що банк не має права підбирати прийнятну для себе судову інстанцію, у свою чергу, його екс-власники мають право захищати свої інтереси в Швейцарії, за місцем постійного проживання.

Разом з тим суд видав наказ про всесвітній арешт активів екс-власників банку і зазначених шести компаній на суму більше 2,5 млрд доларів.

Суд також зобов'язав Коломойського і Боголюбова розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, які безпосередньо беруть участь в розгляді справи.

Економічна правда