"Укроборонпром" спільно з новим в.о президента "Антонова" планують відродження галузі

"Укроборонпром" спільно з ДП "Антонов", підприємствами авіаційної галузі та урядовцями розпочали роботу над підготовкою пропозицій до проекту Програми відродження авіаційної галузі на середньострокову перспективу.

Про це повідомляє пресслужба концерну.

Відповідна робоча група під головуванням заступника генерального директора з трансформації "Укроборонпрому" Романа Бондаря, та в.о. президента ДП "Антонов" Олександра Лося, розпочала свою роботу 26 червня.

До Робочої групи увійшли також представники "Українського науково-дослідного інституту авіаційних технологій", державного підприємства "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро "Прогрес", ДП "Завод 410 ЦА", "Харківський машинобудівний завод "ФЕД", Харківського державного авіаційного виробничого підприємства, представники Концерну з питань авіабудування та стратегічних проектів.

Концепція розвитку складається з п’яти основних програм, які вирішують стратегічні напрямки фінансування галузі. Метою програм є створення умов для реалізації проектів інноваційних досліджень і розроблення нових конкурентоздатних авіаційних технологій.

Нагадуємо:

"Укроборонпром" вирішив припинити повноваження президента ДП "Антонов" Олександра Донця, за результатами перевірки держпідприємства матеріали передали до СБУ та НАЗК.

"За результатами перевірки виявили численні факти, які можуть свідчити про неефективне управління державним підприємством; нецільове використання об’єктів державної власності; зловживання та порушення з боку керівництва, що могли призвести до значних збитків державі та нанести істотну шкоду репутації ДП", - заявили в "Укроборонпромі".

Прес-служба юридичної фірми "Ілляшев та партнери", яка представляє інтереси ДП Антонов повідомляла, що Окружний адмінсуд Києва зупинив дію рішення гендиректора "Укроборонпрому" Айвараса Абромавичуса від 9 червня 2020 року про звільнення президента ДП "Антонов" Олександра Донця. Згодом "Укроборонпром"

"Укроборонпром" не отримував рішень суду щодо поновлення керівника ДП "Антонов" О.Донця і звільнить його з 15 червня - попередній наказ за 9 червня було скасовано через те, що Донець перебував на лікарняному.

22 червня Окружний адміністративний суд міста Києва повторно поновив на посаді президента "Антонова" Донця, зупинивши другий наказ про його звільнення.

Профспілка держпідприємства "Антонов" подала позов до Окружного адмінсуду Києва про скасування постанови експрем'єра Арсенія Яценюка, якою "Антонов" передали в управління держконцерну "Укроборонпром". Проте згодом позов було відкликано.

Економічна правда