Швейцарія запустила додаток для відстеження контактів хворих на коронавірус на основі технології Bluetooth.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Swiss Info.

Додаток SwissCovid, що має допомогти стримувати поширення коронавірусу на етапі виходу з карантину, став доступним на платформах Apple та Google Play з 25 червня для усіх мешканців країни, після того як парламент схвалив законодавство, яке регламентує використання додатка та захист даних.

SwissCovid розробили у співпраці між федеральним департаментом комп’ютерних технологій та комунікацій, командою науковців з низки країн Європи та швейцарською компанією Ubique.

У тестовому режимі він працював ще з 25 травня – серед близько 15 тисяч користувачів-добровольців у федеральній адміністрації, армії та лікарнях, аби виявили можливі проблеми. Надалі його використання також виключно добровільне.

"Додаток забезпечує максимальний захист даних та приватності, завдяки децентралізованому зберіганню інформації та технології Bluetooth, де заблоковано геолокацію", - зазначає голова відділу цифрової трансформації Федерального офісу громадського здоров’я.

Смартфони користувачів, які встановлять додаток, будуть обмінюватися анонімізованими сигналами 'Ephemeral IDs' та визначати пристрої, які протягом щонайменш 15 хвилин перебували на відстані 1,5 метра та ближче один від одного.

На централізований сервер інформація передаватиметься лише у випадку, коли користувач отримав позитивний тест на коронавірус і повідомив про це систему – але теж в анонімізованій формі.

Додаток зберігатиме дані на самому смартфоні користувача не більше 14 днів – періоду, протягом якого зазвичай проявляються симптоми коронавірусу у випадку зараження.

Нагадаємо, Швейцарія з 22 червня скасувала майже усі "коронавірусні" карантинні обмеження. Збереглася лише заборона на масові заходи за участі понад 1000 людей.

Європейська правда