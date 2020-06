"Мінус 10 тонн пластику щомісяця": український МакДональдз відмовився від пластикових стаканів 

МакДональдз в Україні повністю перейшов з пластикових стаканів на паперові, що вироблені із целюлози із сертифікованої сировини PEFC.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Участь у Програмі схвалення сертифікації лісів — Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) — означає, що заготівля не загрожує біорізноманіттю, не знижує продуктивності й екологічної функції лісів", — зазначили у компанії.

Досі у McDonald’s подавали гарячі напої в паперових стаканах, а шейки, лимонади й інші холодні напої — у пластикових. Тепер паперовий посуд використовуватимуть і для всіх холодних напоїв. Такий крок дозволить зменшити споживання пластику на 10 тонн щомісяця.

Зазначається, що до 2025 року мережа має повністю перейти на виробництво усієї упаковки із сертифікованої сировини, а також сировини, приданої для повторного використання. Окрім цього, все пакування із закладів має йти на повторну переробку.

Нагадуємо:

24 червня, після відповідного рішення Кабміну щодо закладів харчування, ресторани МакДональдз у Києві відкрилися для відвідувачів.

Закритими для відвідувачів лишаються зали ресторанів у містах Рівне, Житомир, Львів та у Львівській області.

