"Мінус 10 тонн пластику щомісяця": український МакДональдз відмовився від пластикових стаканів
МакДональдз в Україні повністю перейшов з пластикових стаканів на паперові, що вироблені із целюлози із сертифікованої сировини PEFC.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Участь у Програмі схвалення сертифікації лісів — Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) — означає, що заготівля не загрожує біорізноманіттю, не знижує продуктивності й екологічної функції лісів", — зазначили у компанії.
Досі у McDonald’s подавали гарячі напої в паперових стаканах, а шейки, лимонади й інші холодні напої — у пластикових. Тепер паперовий посуд використовуватимуть і для всіх холодних напоїв. Такий крок дозволить зменшити споживання пластику на 10 тонн щомісяця.
Зазначається, що до 2025 року мережа має повністю перейти на виробництво усієї упаковки із сертифікованої сировини, а також сировини, приданої для повторного використання. Окрім цього, все пакування із закладів має йти на повторну переробку.
Нагадуємо:
24 червня, після відповідного рішення Кабміну щодо закладів харчування, ресторани МакДональдз у Києві відкрилися для відвідувачів.
Закритими для відвідувачів лишаються зали ресторанів у містах Рівне, Житомир, Львів та у Львівській області.
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Економічна правда
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