Магазини АТБ почали продавати алкоголь за паспортом у смартфоні

Мережа супермаркетів АТБ почала приймати цифрові документи на касах при придбанні алкогольних та тютюнових товарів особами старше 18 років.

Про це повідомляється на сторінці додатку "Дія" у Twitter.

"Завітайте до АТБ та перевірте, як працює "Дія". Найбільший ритейлер України офіційно приймає цифрові документи", - йдеться у повідомленні.

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Нагадуємо:

При перетині кордону українці не можуть скоритатися е-паспортом у додатку "Дія".

За три місяці через портал "Дія" відкрили 16,1 тисячі ФОПів - це практично 45% від усіх ФОП, зареєстрованих за цей час в Україні.

До додатку державних онлайн-послуг "Дія" додали цифрову автоцивілку. Відтепер у цифровому доступі водія буде повний комплекс: посвідчення водія, техпаспорт та страховка.

Також в "Дії" з'явився рідер QR-кодів, новий функціонал дозволяє миттєво підтвердити дійсність документу.

Економічна правда