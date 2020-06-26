Магазини АТБ почали продавати алкоголь за паспортом у смартфоні
Мережа супермаркетів АТБ почала приймати цифрові документи на касах при придбанні алкогольних та тютюнових товарів особами старше 18 років.
Про це повідомляється на сторінці додатку "Дія" у Twitter.
"Завітайте до АТБ та перевірте, як працює "Дія". Найбільший ритейлер України офіційно приймає цифрові документи", - йдеться у повідомленні.
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Нагадуємо:
При перетині кордону українці не можуть скоритатися е-паспортом у додатку "Дія".
За три місяці через портал "Дія" відкрили 16,1 тисячі ФОПів - це практично 45% від усіх ФОП, зареєстрованих за цей час в Україні.
До додатку державних онлайн-послуг "Дія" додали цифрову автоцивілку. Відтепер у цифровому доступі водія буде повний комплекс: посвідчення водія, техпаспорт та страховка.
Також в "Дії" з'явився рідер QR-кодів, новий функціонал дозволяє миттєво підтвердити дійсність документу.
Економічна правда
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