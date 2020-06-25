25% ресторанів порушують протиепідемічні заходи

Тероргани Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів зазначають, що кожен четвертий перевірений об’єкт – порушник карантинних заходів.

Джерело: пресслужба відомства

Деталі: Держпродспоживслужба з 18 червня посилила державний нагляд за дотриманням санітарного законодавства, у тому числі за протиепідемічними заходами.

Наприклад, 23 червня відомство перевірило 4269 об’єктів, з яких 650 закладів громадського харчування. На кожному четвертому об’єкті виявлено порушення дотримання вимог протиепідемічних заходів.

Фахівці Держпродспоживслужби надали 896 приписів (пропозицій), накладено 74 штрафи, у 189 випадках щодо виявлених порушень інформувались органи місцевої влади та у 102 - органи Національної поліції.

Нагадаємо: Станом на ранок 25 червня в Україні підтвердили понад 40 тисяч заражень, з яких померло 1067 людей.

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