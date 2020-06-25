Президент Молдови домовився з Путіним відновити перемовини про кредит на 200 мільйонів євро

Молдова та Росія домовилися відновити перемовини про надання Молдові кредиту у розмірі 200 мільйонів євро.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, про це сьогодні заявив президент Молдови Ігор Додон під час свого візиту до Москви.

За словами Ігоря Додона, він домовився про це з Володимиром Путіним. Уряди двох країн мають обговорити план поновлення перемовин "найближчими днями".

Також президент Молдови повідомив, що домовився про продовження пільг для безмитного постачання до Росії деяких молдовських товарів.

"Після 1 липня, молдовські фрукти, овочі, консервна та виноробна продукція будуть постачатися на російський ринок без мит", - зазначив Ігор Додон.

Крім того, за його словами, досягнуто домовленостей про вирішення проблеми з видачею дозволів для транзиту товарів з Молдови до Росії через територію України.

Нагадаємо, 7 травня Конституційний суд Молдови визнав неконституційною угоду про надання країні російського кредиту.

Ігор Додон назвав ситуацію з рішенням КС "інтригами окремих політиків", а саме рішення – політизованим, та заявив, що Молдова буде повторно домовлятися з Росією про надання кредиту.

Росія схвалила виділення кредиту Молдові на прохання Ігоря Додона для підтримки економіки. Цей кредит порівнюють з "кредитом Януковича" 2013 року.

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