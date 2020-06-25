Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники

25 червня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 13:50 встановилися на рівні 26,68 - 26,70 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 13:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,68 - 26,70 гривні;

Євро – 29,91 - 29,93 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,59 – 26,81 гривні. Євро купують по 29,67 гривні, продають по 30,12 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,67 - 26,73 гривні, євро - 29,83 - 29,94 гривні.

Середній курс в обмінниках України: долар - 26,66 - 26,73 гривні, євро - 29,84 - 29,95 гривні.

Нагадаємо:

Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 25 червня на рівні 26,65 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,07 гривні (на 24 червня - 30,12 гривні).

24 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,57 - 26,60 гривні за долар.

24 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,68 - 26,71 гривні за долар.

Економічна правда