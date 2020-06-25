Витік персональних даних: влада розповіла про джерела, обшуки й підозри

У зв’язку з витоками персональних даних правоохоронці провели 36 обшуків і вже затримали одну особу, у найближчі тижні планують провести нові операції, оголосити 29 підозр і заблокувати 9 Telegram-каналів.

Джерело: брифінг за участю віцепрем‘єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, заступника міністра внутрішніх справ Сергія Гончарова, заступника голови Служби Безпеки України Володимира Горбенка та першого заступника начальника Департаменту кіберполіції Сергія Кропиви

Деталі: Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров нагадав, що у травні відбулися витоки інформації, через що почалися атаки на додаток і портал "Дія", хоча Мінцифри запевнило, що "Дія" не зберігає персональній дії.

Правоохоронці розповіли, що витоки були з баз даних приватних і державних банків, страхових і логістичних компаній, служб перевезень і поштових сервісів.

Пряма мова Гончарова: "За останні півтора місяці проведено 36 обшуків, підтверджено злочинну діяльність 25 осіб, було висунуто відповідні підозри і затримано 1 особу. За результатами операції вилучено з незаконного обігу копії 30 баз даних – це не тільки державні реєстри, а й приватні: банки, оператори поштового зв’язку, телекомунікаційні компанії".

Деталі: Він уточнив, що йдеться про 30 копій баз даних з інформацію про понад 20 мільйонів фізичних та юридичних осіб – і це реєстри як приватного сектора (про клієнтів, співробітників), так і копії старих державних баз даних (зокрема, реєстр виборців).

Представник Кіберполіції Кропива додав, що обшуки проходили у 10 регіонах України. За 10 днів було проведено 36 обшуків.

Було відкрито 34 провадження за статтями про: шахрайство, розповсюдження інформації з обмеженим доступом, несанкціоноване втручання в електронні операційні системи.

Підтверджено злочинну діяльність 25 осіб, 8 особам оголошено про підозру, одну особу затримано.

Бази даних приватних і державних банків, страхових і логістичних компаній, служб перевезень і поштових сервісів тощо стали об’єктами торгу. Злочинці просили від 1 тисячі гривень за частку інформації до 10 тисяч доларів за всю базу даних.

З’явилися Telegram-канали, за допомогою яких шахраї заволодівали коштами громадян.

У Києві Кіберполіція спільно з СБУ задокументували злочинну діяльність організаторів UA.baza [Official.bot]. У громадянина провели обшук, вилучили комп’ютерну техніку, яку відправили на експертизу. На підставі експертизи йому оголосять підозру.

Затримано особу, яка працювала у приватних компаніях і отримала доступ до бази даних, підшукала на неї клієнта за 10 тисяч доларів. При передачі коштів цю особу й затримали.\

В Одеській області інша особа незаконно отримала доступ до реєстрів страхових компаній, робила підробні посвідчення водія

Група осіб в Одеському регіоні продавала бази даних банківських установ.

У Донецькій області хакер отримав доступ до баз даних міжнародних маркет-плейсів і продавав інформацію їхнім конкурентам.

У Чернігівській області особа продавала дані з державних реєстрів.

У Запорізькій області шахраї під приводом продажу персональної інформації отримувала гроші, хоча інформації не надавала.

За словами представника Кіберполіції, протягом найближчого часу 29 особам, у яких уже були обшуки, буде повідомлено про підозру; у найближчі два тижні буде каскад нових операцій щодо продажу баз даних; буде здійснено роботу з блокування 9 Telegram-каналів, які продають дані з баз.

Крім того, триває робота у 12 кримінальних провадженнях, реалізація по яких також буде найближчим часом, додав Кропива.

Олена Рощенко, УП