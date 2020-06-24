Обсяг вирубки лісу в Україні за останні 5 років скоротився на 20% — Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що обсяг вирубки лісу в Україні за останні п'ять років знизився на 20%.

Про це він повідомив на брифінгу в середу передає Інтерфакс-Україна.

"Упевнений, що електронне чіпування сьогодні працює. Попит на ринку лісу зменшився, що призвело до зниження промислового виробництва деревини. В цілому за останні п'ять років в Україні обсяг вирубки і продажу лісу скоротився на 20%, зокрема в Івано-Франківській області", - сказав він.

За словами прем'єра, норма опадів, які випали за останні три дні в західних областях України, була в рази більшою, ніж може витримати Карпатський ліс.

У свою чергу, глава Державного агентства лісових ресурсів України Андрій Заблоцький в Facebook в середу написав, що за останні три дні в Карпатах випала місячна норма опадів, причому більша їх частина припала на Івано-Франківщину.

"Ліс може витримати певну кількість опадів, але не такий обсяг, який ми спостерігаємо зараз в Карпатах. Давайте в цифрах - в середньому кількість опадів в Івано-Франківській області склало близько 2,8 млрд кубометрів, а ліс максимально міг поглинути у 200-250 млн кубометрів. Це лише 10% від усіх опадів.

Отже, ліс не може приборкати стихію гірських річок. ліс - не дамба для запобігання паводків і утримання такої кількості і сили води. Тому заяви, що причиною повеней є вирубування - це маніпуляція і популізм" , - сказав він.