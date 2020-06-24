В УЗ обіцяють локалізацію виробництва електровозів мінімум у 35%

Конкурс на постачання електровозів для реалізації проєкту з оновлення парку електровозів УЗ передбачатиме 35% локалізації виробництва на базі українських промислових підприємств.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

За словами члена правління УЗ Франтішека Буреша, такий мінімальний рівень локалізації визначило Мінекономіки разом із Мінінфраструктури та профільними асоціаціями українських промислових компаній.

Буреш додав, що на сьогоднішній день процес відбору постачальників електровозів іде за планом "дорожньої карти" та перебуває на стадії кваліфікації.

"Основна мета цього етапу полягає у створенні переліку прямих виробників, які мають досвід у виробництві електровозів. Ми отримали пропозиції з усього світу.

Укрзалізниця зараз вивчає пропозиції учасників, а потім сформує до рекомендації шорт-лист постачальників. Це нелегка праця, адже кваліфікаційні документи викладені на сотнях сторінок", - сказав він.

Нагадаємо:

Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що на етапі попередньої кваліфікації постачанням електровозів для АТ "Укрзалізниця" зацікавилися 5 компаній.

Економічна правда