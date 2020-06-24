Facebook програла суд антимонопольному відомству Німеччини

Компанія Facebook зловживала своєю панівною позицією на ринку соціальних мереж, збираючи дані користувачів.

Таке рішення прийняв Федеральний верховний суд Німеччини, повідомляє DW.

Згідно з рішенням, Facebook не може без згоди користувачів поєднувати й опрацьовувати їхні особисті дані, зібрані з допомогою інших сервісів - WhatsApp, Instagram, а також вебсайтів та застосунків інших операторів. Таким чином суд підтримав рішення Федерального антимонопольного відомства ФРН, яке в лютому 2019 року запровадило стосовно соцмережі низку обмежень стосовно обробки зібраних даних.

Регулятор вважає, що Facebook домінує на ринку Німеччини та зловживає своєю позицією для збирання та аналізу даних користувачів без їхньої згоди.

Представники соцмережі оскаржили позицію антимонопольного відомства у Вищому земельному суді в Дюссельдорфі, зазначивши, що регулятор недооцінює серйозності конкуренції для Facebook з боку YouTube, Snapchat та Twitter. У серпні 2019 року суд у Дюссельдорфі призупинив дію рішення відомства. Тепер же справа повернеться до цього суду для винесення остаточного рішення.

Очільник антимонопольного органу ФРН Андреас Мундт схвалив рішення Федерального верховного суду. На його думку, якщо збір та використання даних відбуваються з порушенням закону, антимонопольне законодавство має передбачати можливість втручання, щоб запобігти зловживанням.

Європейська правда