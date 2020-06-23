Мін'юст призначив нового керівника "СЕТАМ"

Міністерство юстиції призначило гендиректором державного підприємства "СЕТАМ" - ним став Олександр Мамро.

Про це повідомляє прес-служба "СЕТАМ" у Facebook.

Відповідно до указу Мін'юсту від 19 червня, Мамро приступив до виконання обов'язків гендиректора на умовах контракту з 22 червня.

"Перш за все хотів би подякувати за довіру, підтримку та можливість реалізувати задумане.

Основні пріоритети для мене на посаді - підвищення ефективності роботи підприємства, боротьба з корупцією та повернення довіри до державних органів та СЕТАМ зокрема", - заявив Мамро.

З 13 березня Олександр Мамро виконував обов’язки гендиректора СЕТАМ.

З 2004 по 2009 рр. працював у юридичному відділі, Управлінні оперативно-правового супроводження матеріалів податкової служби в судових установах Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації Києва.



У 2009-2012 рр. очолював юридичне управління ТОВ "Євро Лізинг".



У 2012-2019 рр. – засновник/директор юридичної компанії "Тріпл Сі", учасник асоціації лізингодавців України.

"СЕТАМ" (OpenMarket) - держпідприємство, створене Міністерством юстиції у серпні 2015 року "для сприяння реалізації державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів або посадових осіб".

Нагадаємо:

У лютому гендиректор держпідприємства "СЕТАМ" Віктор Вишньов заявив, що йде з посади.

Економічна правда