Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники
22 червня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 13:15 встановилися на рівні 26,66 - 26,68 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 13:15 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,66 - 26,68 гривні;
Євро – 29,90 - 29,91 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,60 – 26,82 гривні. Євро купують по 29,59 гривні, продають по 30,03 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 26,71 - 26,78 гривні, євро - 29,79 - 29,72 гривні.
Нагадаємо:
Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 22 червня на рівні 26,72 гривні за долар.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,00 гривні (на 19 червня - 30,05 гривні).
22 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,71 - 26,73 гривні за долар.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua