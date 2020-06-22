В Україні розсекретили деталі будівництва та аварії на ЧАЕС

Галузевий державний архів Служби безпеки України та Український інститут національної пам’яті презентували другу книгу збірника "Чорнобильське досьє КҐБ. Від будівництва до аварії".

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: У ній опубліковано документи, які охоплюють період від початку 1970-х і до листопада 1986 року, тобто до введення в експлуатацію об'єкту "Укриття" ("Саркофаг") після катастрофи.

Це видання містить 229 документів, більшість з яких опубліковано вперше. До речі, як свідчать архівні справи, аварії на ЧАЕС траплялися і до квітня 1986 року, однак вони були приховані.

Презентація книги символічно відбулася у Чорнобильській зоні відчуження.

Директор Галузевого державного архіву СБУ й один із упорядників видання Андрій Когут розповів, що серед документів, що увійшли до нової книги, є повідомлення про аварії, що сталися до 1986-го, транскрипт телефонних переговорів на ЧАЕС у ніч 26 квітня, примірник першого повідомлення про аварію, інформація про початок розслідування та будівництво "Саркофагу".

Голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович додав, що за цими матеріалами можна краще зрозуміти трагедію: передумови катастрофи, рапорти і матеріали, які свідчать про "маленькі" аварії, що ставались на ЧАЕС раніше і були приховані.

Видання є продовженням серії документальних книг. Першу, що містить 210 документів, опубліковано навесні 2019 року.

Передісторія:

Чорнобильська атомна електростанція — зупинена атомна електростанція біля міста Прип'яті в Київській області, діяла з 1977 по 2000 роки.

26 квітня 1986 року при проведенні проектних випробувань на ЧАЕС стався вибух, що повністю зруйнував четвертий реактор станції і спричинив значне забруднення навколишньої території радіоактивними речовинами.

Внаслідок цієї аварії було повністю евакуйовано населення Прип'яті, Чорнобиля та всіх інших населених пунктів у радіусі 30 км навколо станції, а сама аварія є однією з найбільших техногенних катастроф в історії людства.