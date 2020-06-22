Як подорожувати у "посткоронавірусному" світі: Пояснює МЗС

МЗС презентував мапу про "посткоронавірусні" правила подорожей для українців до інших країн.

Про це розповів на онлайн-брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Міністерство закордонних справ України підготувало онлайн-мапу, яка має допомогти українцям розібратися з вимогами та правилами в'їзду на територію інших країн після "коронакризи". На порталі зібрана актуальна інформація про візи, дозволи та обмеження в’їзду для громадян України в умовах пандемії COVID-19. Інструмент розміщений за адресою tripadvisor.mfa.gov.ua.

"Це цифрова відповідь на "коронавірусний" виклик. Ми будемо підтримувати її доти, доки у світі залишаються обмеження, пов'язані з пандемією, та оновлювати цю мапу", - зазначив Дмитро Кулеба.

Інформація щодо дозволу на в’їзд візуалізована на мапі світу різними кольорами: помаранчевим зображені країни, куди в’їзд громадянам України заборонений, жовтим – куди в’їзд можливий за наявності посвідки на проживання, зелений – якщо обмежень на в’їзд немає.

Окремим розділом розміщена інформація про режим транзитного проїзду через територію різних країн – також з кольоровою візуалізацією.

Для того, щоб переглянути інформацію про потрібну країну, потрібно клікнути на неї на мапі.

Інформацію щодо правил у кожній країні регулярно оновлюватимуть відповідні посольства України.

Зараз мапа працює у тестовому режимі.

МЗС також рекомендує українцям, які планують подорожі, реєструватися у системі "ДРУГ" (проєкт Добровільної реєстрації українських громадян при подорожах за кордон). Це допоможе дипломатичним представництвам України ефективніше допомогти мандрівникам у разі надзвичайної ситуації в країнах, де вони подорожують.

Європейська правда