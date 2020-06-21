Компанія "Мураха" допоможе постраждалим під час вибуху
Мувінгова компанія "Мураха", яка займається переїздами та зберіганням речей, допоможе постраждалим під час вибуху у будинку на Крушельницької.
Про це компанія повідомила на своїй Facebook-сторінці.
У компанії зазначили, що безкоштовно допоможуть постраждалим перевезти особисті речі в інше місце або на склад компанії для зберігання на будь-який час.
Для цього потрібно оформити заявку на сайті www.muraha.ua або за телефоном +38 (099) 500 1111.
В компанії також закликали решту бізнесу не залишатись осторонь.
Нагадаємо, у столиці по вулиці Соломії Крушельницької стався вибух у багатоповерховому житловому будинку. За попередніми даними, вибухнула газоповітряна суміш.
Мешканців цього та сусіднього будинків евакуювали. Коли люди зможуть повернутися у свої домівки поки невідомо.
"Мураха" — засновник індустрії мувінгу в Україні, який пропонує комплексні послуги з переїзду дому та бізнесу. Компанія також займається складським або тимчасовим зберіганням речей.
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