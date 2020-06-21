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Компанія "Мураха" допоможе постраждалим під час вибуху

Неділя, 21 червня 2020, 19:40

Мувінгова компанія "Мураха", яка займається переїздами та зберіганням речей, допоможе постраждалим під час вибуху у будинку на Крушельницької.

Про це компанія повідомила на своїй Facebook-сторінці

У  компанії зазначили, що безкоштовно допоможуть постраждалим перевезти особисті речі в інше місце або на склад компанії для зберігання на будь-який час.

Для цього потрібно оформити заявку на сайті www.muraha.ua або за телефоном +38 (099) 500 1111.

В компанії також закликали решту бізнесу не залишатись осторонь. 

Нагадаємо, у столиці по вулиці Соломії Крушельницької стався вибух у багатоповерховому житловому будинку. За попередніми даними, вибухнула газоповітряна суміш.

Мешканців цього та сусіднього будинків евакуювали. Коли люди зможуть повернутися у свої домівки поки невідомо.

"Мураха" засновник індустрії мувінгу в Україні, який пропонує комплексні послуги з переїзду дому та бізнесу. Компанія також займається складським або тимчасовим зберіганням речей.

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Економічна правда
Укр / Рус
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