Меркель не виключає нових санкцій проти РФ

Канцлер Німеччина Ангела Меркель заявила, що не виключає можливість запровадження нових санкцій проти Росії через вбивство у Берліні колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі.

Джерело: DW

Деталі: Канцлер нагадала, що про це раніше вже говорив очільник МЗС Німеччини Хайко Мас.

Напередодні німецька прокуратура висунула громадянину Росії підозру у вбивстві колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі в Берліні в минулому році, стверджуючи, що злочин було виконано на замовлення уряду Росії.

"Тепер ми маємо дочекатись результатів судового розгляду", – сказала Меркель.

Німеччина орієнтується на конкретні приводи для запровадження обмежень.

Одним із маркерів у питанні санкцій проти Росії, на думку Меркель, є український конфлікт. Ще однією причиною для можливих санкцій можуть слугувати кібератаки на бундестаг. У них звинувачують російських хакерів.

Нагадаємо:

19 червня лідери ЄС прийняли рішення продовжити економічні санкції проти Росії ще на пів року.