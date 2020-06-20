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Меркель не виключає нових санкцій проти РФ

Субота, 20 червня 2020, 11:41
 

Канцлер Німеччина Ангела Меркель заявила, що не виключає можливість запровадження нових санкцій проти Росії через вбивство у Берліні колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі.

Джерело: DW

Деталі: Канцлер нагадала, що про це раніше вже говорив очільник МЗС Німеччини Хайко Мас. 

Напередодні німецька прокуратура висунула громадянину Росії підозру у вбивстві колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі в Берліні в минулому році, стверджуючи, що злочин було виконано на замовлення уряду Росії. 

"Тепер ми маємо дочекатись результатів судового розгляду", – сказала Меркель. 

Німеччина орієнтується на конкретні приводи для запровадження обмежень.

Одним із маркерів у питанні санкцій проти Росії, на думку Меркель, є український конфлікт. Ще однією причиною для можливих санкцій можуть слугувати кібератаки на бундестаг. У них звинувачують російських хакерів. 

Нагадаємо:

19 червня лідери ЄС прийняли рішення продовжити економічні санкції проти Росії ще на пів року.

Українська правда

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Меркель Німеччина Росія

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