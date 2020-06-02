ВВП Франції обвалиться на 11% - прогноз

Економіка Франції внаслідок "коронакризи" може впасти на 11% - більше, ніж очікувалося раніше.

Про це заявив міністр економіки Бруно Ле Мер, передає Bloomberg.

Уряд Франції погіршив прогноз щодо скорочення економіки внаслідок кризи, зумовленої пандемією коронавірусу. Очікується, що економіка країни у 2020 році впаде на 11%, тоді як раніше очікували падіння на 8%.

За прогнозом Єврокомісії, оприлюдненим на початку травня, для Франції прогнозували падіння на 8,2% та зростання у 2021 році на 7,4%.

"З економічної і соціальної точки зору, попереду нас чекають найважчі часи", - каже міністр.

За словами міністра, у зв’язку з цим Франція повинна продовжити підтримку бізнесу та реформи, які допоможуть економіці модернізуватися.

Він зазначив, що програму фонду солідарності продовжать до кінця року, щоб допомогти бізнесу з постраждалих секторів виплачувати оренду. Також плануються плани підтримки для автомобільного, авіаційного і туристичного бізнесу.

Нагадаємо, раніше Бруно Ле Мер повідомляв, що пакет заходів для порятунку економіки коштував Франції вже 450 млрд євро, але компенсовувати ці кошти збирається не шляхом підвищення податків, а завдяки економічному зростанню.

Європейська правда