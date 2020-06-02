ВВП Франції обвалиться на 11% - прогноз
Економіка Франції внаслідок "коронакризи" може впасти на 11% - більше, ніж очікувалося раніше.
Про це заявив міністр економіки Бруно Ле Мер, передає Bloomberg.
Уряд Франції погіршив прогноз щодо скорочення економіки внаслідок кризи, зумовленої пандемією коронавірусу. Очікується, що економіка країни у 2020 році впаде на 11%, тоді як раніше очікували падіння на 8%.
За прогнозом Єврокомісії, оприлюдненим на початку травня, для Франції прогнозували падіння на 8,2% та зростання у 2021 році на 7,4%.
"З економічної і соціальної точки зору, попереду нас чекають найважчі часи", - каже міністр.
За словами міністра, у зв’язку з цим Франція повинна продовжити підтримку бізнесу та реформи, які допоможуть економіці модернізуватися.
Він зазначив, що програму фонду солідарності продовжать до кінця року, щоб допомогти бізнесу з постраждалих секторів виплачувати оренду. Також плануються плани підтримки для автомобільного, авіаційного і туристичного бізнесу.
Нагадаємо, раніше Бруно Ле Мер повідомляв, що пакет заходів для порятунку економіки коштував Франції вже 450 млрд євро, але компенсовувати ці кошти збирається не шляхом підвищення податків, а завдяки економічному зростанню.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua