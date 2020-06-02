Уряд Іспанії готує податок на пластикову упаковку

Уряд Іспанії підготував проєкт закону про відходи, серед норм якого – заборона одноразового пластикового посуду та оподаткування пластикової упаковки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Уряд Іспанії затвердив попередній проєкт закону про відходи та забруднення грунтів, який передбачає заборону одноразового пластикового посуду та оподаткування пластикової упаковки, що не переробляється.

Податок буде стосуватися виробництва, імпорту чи продажу з одного регіону в інший пластикової упаковки одноразового використання.

Розмір податку складатиме 0.45 євро на кілограм упаковки. За розрахунками уряду, це дозволить збирати щорічно близько 724 млн євро.

Проєкт є частиною заходів, ініційованих Єврокомісією для скорочення кількості сміття, і може набрати чинності орієнтовно у першій половині 2021 року.

Нагадаємо, у березні 2019 року Європарламент схвалив закон, який передбачає поступову заборону одноразових пластикових виробів.

З 2021 року мають заборонити пластикові столові прилади одноразового використання (виделки, ножі, ложки та палички для їжі), одноразові пластикові тарілки, пластикові соломинки для напоїв, ватні палички, харчові контейнери і чашки з пінополістиролу.

Європейська правда