На запобігання коронавірусу Україна вже витратила понад 2,6 мільярда гривень

На придбання товарів і послуг, необхідних для запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID 19, Україна витратила 2,62 млрд грн, чверть цієї суми з державного бюджету, решта – з місцевих.

Джерело: Міністерство фінансів із посиланням на дані Держказначейства

Деталі: До 28 травня 2020 року включно за рахунок бюджетів усіх рівнів здійснено платежів на суму 2,62 млрд грн: 658 млн грн з держбюджету та 1 965 млн грн з місцевих бюджетів.

Загалом у Держказначействі зареєстровано бюджетних зобов’язань за такими закупівлями на суму понад 3,4 млрд грн (934 млн з державного бюджету, 2 484 млн грн з місцевих бюджетів).

З 1 березня до 28 травня видатки такі: на медикаменти й медзасоби пішло 975,8 млн грн; на медичне обладнання – 892,6 млн грн; на маски, антисептики, дезінфектори й експрес-тести – 554,8 млн грн; на перевезення хворих коронавірусом і медичних працівників, дезінфекція приміщень – 165 млн грн, харчування пацієнтів із COVID-19 та медпрацівників – 7,5 млн грн.

До цих же видатків віднесено 27,3 млн грн на капітальний ремонт об’єктів.

Українська правда