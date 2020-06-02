WOG Cafe продовжить годувати пасажирів "Інтерсіті+"

"Вог рітейл", (відома як мережа кав'ярень на АЗК WOG), продовжило контракт з "Укрзалізницею" з поставки послуг з надання харчування зі збільшенням гарантованого щомісячного платежу.

Про це повідомила прес-служба компанії агентству "Інтерфакс-Україна".

Раніше в "Укрзалізниці" повідомили, що аукціон на визначення постачальника харчування для пасажирів швидкісних поїздів категорій "Інтерсіті" та "Інтерсіті +" був проведений з грубими порушеннями.

Новий конкурс, як уточнила "Вог рітейл", "Укрзалізниця" вирішила оголосити у вересні 2020 року.

"Через ситуації, що склалася пасажири швидкісних поїздів могли залишитися без кейтерингу. Але WOG будує партнерські відносини, тому пішов на умови УЗ і значно збільшив гарантований щомісячний платіж. Завдяки цьому до вересня постачальником харчування для швидкісних поїздів залишається WOG Cafe", - пояснили агентству в прес-службі компанії.

Компанія також підкреслила, що готова і буде брати участь в новому конкурсі на організацію харчування, який запланований на вересень.

Згідно з наданою компанією інформації, за період співробітництва з "Укрзалізницею" "Вог рітейл" інвестував понад 15 млн грн в матеріально-технічне забезпечення, організацію виробничих процесів і підтримку інфраструктури обслуговування надання послуг харчування в швидкісних поїздах.

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У лютому 2016 року WOG Cafe виграв тендер на надання послуг харчування пасажирам в поїздах Інтерсіті + та Інтерсіті. Термін договору - до 31 грудня 2019 року.

У кінці жовтня 2019 УЗШК оголосила конкурс з вибору постачальника харчування і додаткових послуг пасажирам Інтерсіті і Інтерсіті + на наступні п'ять років.

Перший тур конкурсного відбору пройшли три компанії: WOG Cafe, Санфініті і Фуд енд Беверідж.

Але компанія WOG Cafe виявила порушення в умовах тендеру і звернулася до суду з позовом про визнання конкурсу недійсним.

Пізнішіще Укрзалізниця створила робочу групу, яка мала обрати компанію-постачальника послуги харчування у швидкісних поїздах Інтерсіті+