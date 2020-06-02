До жовтня: в РФ вперше ввели заборону на імпорт пального

З 2 червня по 1 жовтня У Росії ввели тимчасову заборону на імпорт бензину, дизпалива, суднового пального, газойлі.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Заборона не поширюється, зокрема, на паливо, що переміщується транзитом через РФ або перевозиться фізичними особами для особистого користування.

Відомства в разі потреби до 15 червня можуть змінити термін дії заборони на імпорт нафтопродуктів в РФ.

Заборона на імпорт нафтопродуктів вводиться в Росії вперше.

Очікується, що це рішення підтримає російських переробників: через тривале зниження попиту на нафтопродукти в світі російський ринок палива став преміальним, і це створило загрозу того, що іноземне паливо поллється в країну.

Причина преміальності російського ринку палива - в його податковій складовій, що базується на зворотному акцизі на нафту з демпферної складової.

Нафта, що подешевшала і попит на паливо в світі, який знижується призвели до того, що російські нафтові компанії змушені платити в бюджет зворотний акциз і демпфер.

Через це вітчизняні нафтопродукти подорожчали зарубіжних, а російський ринок - вигідним для імпортного палива.

Міненерго РФ підкреслювало, що заборона на імпорт нафтопродуктів покликаний не допустити затоварювання на внутрішньому ринку і закриття вітчизняних НПЗ на тлі різкого зниження попиту на паливо.

Нагадуємо:

Сполучені Штати Америки готові ввести великі мита на імпорт нафти, якщо ситуація з цінами на енергоносії не зміниться.

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