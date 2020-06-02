Рада відправить програму дій уряду на доопрацювання

Голова комітету ВР з питань фінансової і податкової політики Данило Гетманцев заявив, що парламент відправить на доопрацювання програму дій уряду.

Джерело: "Укрінформ"

Пряма мова: "У Ради є чітка позиція щодо цієї програми. Ми будемо відправляти її на доопрацювання. Я не думаю, що є якісь сумніви у цьому. Тому рішення буде прийнято у четвер".

Деталі: За словами Гетманцева, парламентарів не влаштовує сама програма: "Якби ви її відкрили, то побачили, що на 9 сторінках є набір певних слоганів, певних гасел, певних ідей, з якими з одного боку важко не погодитися, однак реалізації цих ідей не визначена у цій програмі. Тому ми вважаємо, що над нею варто ще попрацювати".

Нардеп вважає, що уряд має представити конкретний план виконання із конкретними строками.

Історія питання:

Уряд зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови №3330 "Про Програму діяльності Кабінету міністрів України" 13 квітня.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, вона є реалістичною і передбачає відновлення економічного зростання.

Відповідно до тексту програми, до пріоритетних регіональних напрямків діяльності Кабміну належать: формування ефективного місцевого самоврядування та органів державної влади на новій територіальній основі, оптимізація системи територіальної організації влади на місцях, удосконалення адміністративно-територіального устрою.

Перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко 1 червня заявив, що фракція пропонує провести розгляд програми на засіданні Ради 4 червня.

Українська правда