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Міжбанківський день: гривня зміцнилась, НБУ закупився

Вівторок, 2 червня 2020, 09:00
 

1 червня на валютному ринку долар з ранкових 26,82/26,85 до кінця дня подешевшав до 26,78/26,80 гривень. НБУ викупив понад 20 мільйонів доларів.

Загальна активність на торгах була невисокою, через перші дні місяця, коли компанії ще підбивають підсумки минулого звітного періоду і не поспішають з новими угодами.

Як повідомляє finance.ua Нацбанк двічі виходив на ринок. Перший раз купив $20 млн по 26,84 гривні, а після обіду ще довго стояв з котируванням викупу долара по 26,80. 

Саме його інтервенції і втримали курс від просідання до мети в 26,70-26,75 гривень до кінця торгів.

Нагадуємо:

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 2 червня на рівні 26,82.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,80 гривні (на 1 червня - 29,93 гривні).

Економічна правда

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