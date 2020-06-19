ЄС не змінив планів щодо відкриття внутрішніх кордонів до кінця червня
В Європейському союзі не змінили планів щодо відкриття внутрішніх кордонів до кінця червня.
Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками відеоконференції лідерів ЄС.
"У нас є чіткий набір рекомендацій, як діяти до кінця місяця, і ми очікуємо, що обмеження на внутрішніх кордонах будуть скасовані (до 1 липня, - ред.)", - сказала фон дер Ляєн.
Президент Європейської ради Шарль Мішель додав, що в останні тижня відбувалися численні зустрічі для вироблення спільного підходу щодо відкриття кордонів.
"Я радий бачити, що ми скасовуємо обмежувальні заходи і я сподіваюсь, що в наступні дні буде більше прогресу в цьому напрямку", - сказав він.
Нагадаємо, Європейська комісія рекомендувала країнам-членам з 15 червня скасувати прикордонний контроль на внутрішніх кордонах ЄС, а також – поступово відкривати кордони ЄС для громадян третіх країн з 1 липня.
Єврокомісія також виклала критерії, за яких будуть скасовані обмеження на подорожі для мешканців країн, які не входять в ЄС, в тому числі для України.
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