Повернення до жорсткішого карантину буде сильним ударом по економіці – уряд

Кабінет міністрів вважає, що повернення до жорсткішого карантину буде сильним ударом по економіці, тому необхідні чіткіші правила для громадських місць та комунікація з громадянами.

Джерело: пресслужба Офісу президента після щоденної наради щодо запобігання поширенню коронавірусу

Дослівно: "Урядовці наголосили, що повернення до жорсткішого карантину буде сильним ударом по економіці, та погодилися, що необхідна тісніша координація в комунікаціях щодо заходів карантину з місцевою владою й населенням".

Деталі: Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на нараді зазначив, низка країн також вирішила піти шляхом адаптивного карантину, впроваджуючи жорсткіші заходи в областях та містах залежно від тенденцій захворюваності.

За словами президента Володимира Зеленського, щоб не переходити до жорсткого карантину, потрібні чіткі правила для громадських місць та комунікація з громадянами.

Пряма мова Зеленського: "Треба чіткіше комунікувати, що таке адаптивний карантин і як він впливає на роботу громадських закладів, транспорту. Щоб був чітко й детально розписаний план, як мають працювати ресторани, пляжі, нічні клуби. Коли люди це розумітимуть, то більше дотримуватимуться адаптивного карантину".

Зеленському також повідомили, що за останні кілька днів Нацполіція втричі збільшила кількість адмінпротоколів через порушення карантину.

Нагадаємо:

За останню добу в Україні зафіксовано рекордний показник інфікування коронавірусом – 921 особа, 19 осіб померли.