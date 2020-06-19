ProZorro вводить водяні знаки для захисту персональної інформації бізнесу

Учасники закупівель в Prozorro з 19 червня можуть використовувати водяні знаки при завантаженні документів у систему - це дозволить захистити персональні дані підприємців від несанкціонованого використання та шахрайства.

Про це повідомляється на сайті компанії.

"Першим електронним майданчиком, який реалізував цей інструмент, став Zakupki.Prom.ua. Незабаром водяні знаки з'являться і на інших електронних майданчиках", - йдеться у повідомленні.