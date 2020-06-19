ProZorro вводить водяні знаки для захисту персональної інформації бізнесу
Учасники закупівель в Prozorro з 19 червня можуть використовувати водяні знаки при завантаженні документів у систему - це дозволить захистити персональні дані підприємців від несанкціонованого використання та шахрайства.
Про це повідомляється на сайті компанії.
"Першим електронним майданчиком, який реалізував цей інструмент, став Zakupki.Prom.ua. Незабаром водяні знаки з'являться і на інших електронних майданчиках", - йдеться у повідомленні.
Водяні знаки - це спеціальні символи, які накладаються на скановану версію документів і унеможливлюють їхнє використання поза системою Prozorro.
Під час завантаження PDF-документів в систему постачальник зможе обрати функцію "Нанести водяний знак" - і документи будуть марковані вотермарком. Такий знак буде містити ЄДРПОУ компанії та текст "Для участі в закупівлях".
"Prozorro врахувала зворотний зв’язок від учасників системи. До нас надходили запити від бізнесу щодо посилення захисту документів від шахраїв. Ми знайшли таке рішення: тепер на документах, захищених вотермарками, буде зазначено, що цей документ передбачений для участі в публічних закупівлях.
Це стандартна практика для документообігу в системах публічних закупівель багатьох країн Європи",- заявив генеральний директор держпідприємства "Прозорро".
Економічна правда
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