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ProZorro вводить водяні знаки для захисту персональної інформації бізнесу

П'ятниця, 19 червня 2020, 12:51
 

Учасники закупівель  в Prozorro з 19 червня можуть використовувати водяні знаки при завантаженні документів у систему - це дозволить захистити персональні дані підприємців від несанкціонованого використання та шахрайства.

Про це повідомляється на сайті компанії.

"Першим електронним майданчиком, який реалізував цей інструмент, став Zakupki.Prom.ua. Незабаром водяні знаки з'являться і на інших електронних майданчиках", - йдеться у повідомленні.

Водяні знаки - це спеціальні символи, які накладаються на скановану версію документів і унеможливлюють їхнє використання поза системою Prozorro.

Під час завантаження PDF-документів в систему постачальник зможе обрати функцію "Нанести водяний знак" - і документи будуть марковані вотермарком. Такий знак буде містити ЄДРПОУ компанії та текст "Для участі в закупівлях". 

"Prozorro врахувала зворотний зв’язок від учасників системи. До нас надходили запити від бізнесу щодо посилення захисту документів від шахраїв. Ми знайшли таке рішення: тепер на документах, захищених вотермарками, буде зазначено, що цей документ передбачений для участі в публічних закупівлях.

 

Це стандартна практика для документообігу в системах публічних закупівель багатьох країн Європи",- заявив  генеральний директор держпідприємства "Прозорро".

Економічна правда

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