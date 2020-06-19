Мешканці платних камер у СІЗО вже сплатили більше ста тисяч гривень – міністр

Більше 115 тисяч гривень за користування платними камерами вже поступило на рахунки слідчих ізоляторів, і за ці гроші почалися ремонти безкоштовних камер.

Джерело: міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телеканалу "Прямий"

Пряма мова: "Це вже працює, гроші вже сплачені, ми вже зібрали більше 115 тисяч гривень за користування камерами, і ми вже розпочали ремонт безкоштовних камер".

Деталі: За його словами, днями Мін’юст збирається відкрити платні камери ще в 5 містах України.

Малюська прогнозує, що в липні міністерство продемонструє результат цього нововведення.