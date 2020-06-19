Марченко розповів, скільки коштів із COVID-фонду уже витратили

Станом на 18 червня з COVID-фонду виділили коштів на суму 36,1 млрд грн, залишок Фонду - 28,5 млрд грн.

Про це під час години запитань до уряду заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"У Фонд боротьби з коронавірусом ми акумулювали 64,7 млрд грн. Кошти Фонду можуть спрямовуватись на:

заходи із запобігання виникненню, поширенню, локалізації та ліквідації спалахів пандемії;

додаткові доплати на зарплати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на робоах з ліквідації хвороби;

надання грошової допомоги громадянам, зокрема, особам похилого віку;

надання трансферту Пенсійному фонду України;

надання фінансової допомоги Фонду соціального страхування на випадок безробіття.

Термін дії Фонду розрахований на період дії карантину, і наступні 30 днів після його завершення", - розповів міністр.

"Станом на 18 червня 2020 року урядом прийнято рішення про виділення коштів на суму 36,1 млрд грн. Залишок коштів Фонду станом на 18 червня складає 28,5 млрд грн.

Касові видатки станом на 16 червня склали 1,9 млрд грн", - підкреслив він.

За його словами, майже 9 млрд грн спрямували Фонду соцстрахування на випадок безробіття.

Зокрема, 4,7 млрд грн передбачені для виплати допомоги із часткового безробіття на період карантину на безповоротній основі, 1,27 млрд грн - на допомогу з безробіття із дня запровадження карантину до завершення бюджетного періоду на поворотній основі.

"Станом на 9 червня 428 тисяч осіб отримують допомогу з безробіття. Це майже удвічі більше, ніж торік", - додав Марченко.

Нагадуємо:

Фонд боротьби з коронавірусом існує вже майже 1,5 місяці (з 13 квітня), але станом на 25 травня Кабміном було розподілено лише 13,02 млрд грн (20%) з коштів фонду - не розподіленими залишались 51,6 млрд грн.

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Економічна правда