МВФ прийме рішення щодо виділення Україні наступного траншу у вересні

Міжнародний валютний фонд планує в вересні цього року провести перший огляд виконання Україною програми Stand-By, за результатами якого буде прийняте рішення про виділення наступного траншу.

Про це повідомив директор пресофісу МВФ Джеррі Райс у коментарі "Укрінформу".

"Ця програма (Stand-By для України – ред.) щойно розпочалася, і зараз важко назвати дату, коли відбудеться перший перегляд. Але я можу сказати, що ми орієнтуємося на вересень", - зазначив представник МВФ.

Водночас, він зауважив, що умови, які має виконати Україна для отримання наступного траншу, вказані в документах самої програми, оприлюдненій у відкритому доступі.

Представник Фонду також підкреслив, що нинішня програма МВФ націлена на допомогу Україні у розв'язанні проблем, пов'язаних із пандемією COVID-19. Інша мета програми полягає у створенні можливостей для повернення України до економічного зростання після кризи шляхом запровадження критично важливих реформ.

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Міністр фінансів Cергій Марченко заявив, що очікує на приїзд місії МВФ до України у липні-серпні.

Рада директорів МВФ затвердила програму співпраці з Україною на 5 мільярдів доларів. Програма розрахована на 18 місяців.

Міжнародний валютний фонд оприлюднив меморандум з Україною по програмі stand-by, який дасть змогу отримати решту коштів від МВФ після першого траншу, тобто 2,9 мільярда доларів.

Україна повністю отримала 2,1 млрд доларів першого траншу від МВФ - перший транш разом із надходженням пов’язаної фінансової допомоги від ЄС вже збільшив міжнародні резерви до 28,7 млрд доларів.

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