"Укрзалізницю" покинуть одразу два члени правління

Члени правління "Укрзалізниці" Марчін Целеевскій і Ремігуш Пашкевич подали заяви на звільнення із займаних посад.

Про це повідомив екс-директор "Укрзалізниці" з розвитку бізнесу Андрій Рязанцев передає Інтерфакс-Україна.

"Ремігуш Пашкевич і Марчін Целеевскій подали заяви на звільнення з посад членів правління. Шкода. Не здивований, оскільки репутаційний ризик роботи в компанії перейшов будь-які межі", - написав Рязанцев.

У свою чергу, інформоване джерело в Кабінеті міністрів повідомив "Інтерфакс-Україна", що головною причиною такого рішення чиновників стало істотне зниження заробітної плати і відмова підписувати додаткові угоди в зв'язку з рішенням Кабміну обмежити розмір зарплати керівників виконавчих органів і членів наглядових рад до 47 тис. грн на час карантину.

Марчін Целеевскій увійшов до складу правління "Укрзалізниці" в червні 2019 року.

Ремігуш Пашкевич був призначений членом правління компанії в червні 2016 року.

Нагадуємо:

29 квітня Кабмін обмежив розмір заробітної плати керівників виконавчих органів та членів наглядових рад держкомпаній до 47 тисяч гривень на місяць.

Підкреслюється, що розмір зарплат та винагород не має перевищувати 47 тисяч гривень у квітні 2020 року та до кінця місяця, у якому закінчується карантин.