Київ шукає інвестора для канатної дороги через Дніпро

Київська державна адміністрація вирішила провести конкурс з пошуку інвестора для будівництва канатної переправи через річку Дніпро від Арки Дружби народів до Труханового острова.

Джерело: пресслужба КМДА, розпорядження КМДА № 864

Дослівно: "Попередньо довжина канатної переправи становитиме 530 м. Вона з’єднає правий берег Дніпра із Трухановим островом. Початок маршруту передбачається біля Арки дружби народів".

Деталі: Замовником реалізації проєкту визначено комунальне підприємство по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду Києва "Плесо".

На КП "Київське інвестиційне агентство" покладено розробку орієнтовних техніко-економічних показників та можливих передпроєктних пропозицій за об’єктом облаштування.

Повідомляється, що проєкт канатної переправи є елементом рекреаційної інфраструктури та не передбачає будівельних чи інших робіт, що можуть призвести до руйнування, знищення або пошкодження об’єктів культурної спадщини.

Канатну дорогу планують облаштувати зі збірно-розбірних конструкцій без фундаменту.

Передісторія:

У 2017 році київська влада повідомила, що планує перетворити Поштову площу на туристичний хаб і розвивати дніпровські острови.

У концепції йшлося про облаштування канатної дороги (від Арки Дружби народів до Труханового острова), станції канатної дороги на Поштовій Площі, екскурсійно-оглядової вежі, пішохідної зони на Контрактовій площі, а також облаштування належної кількості паркінгів та зон відпочинку.