Рада на час карантину змінила процедуру банкрутства

Верховна Рада схвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №3322 про внесення змін до Кодексу з процедур банкрутства, які, зокрема, передбачають на період карантину введення механізму захисту підприємств від банкрутства.

Таке рішення підтримали 307 нардепів, передає FinClub.

"Документом передбачається на період дії карантину запровадити механізм, який дозволить вберегти від банкрутства підприємства, які з об’єктивних причин не можуть виконувати свої зобов’язання перед кредиторами.

Так, тимчасово на період дії карантину та протягом 90 днів з дня його скасування не допускається відкриття провадженнях у справах про банкрутство боржників - юридичних осіб за заявою кредиторів за вимогами до боржника, що виникли з 1 лютого 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, відповідно до законопроєкту, комітет кредиторів і забезпечений кредитор матимуть право прийняти рішення про зупинення проведення аукціонів з продажу майна боржника