Меркель сподівається досягти згоди щодо плану порятунку економіки ЄС до кінця липня

Ангела Меркель висловила сподівання, що члени ЄС зможуть досягти згоди щодо плану порятунку економіки блоку до кінця липня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила сподівання, що країни ЄС зможуть досягти згоди щодо плану порятунку економіки блоку на 750 млрд євро до кінця липня. Про це вона сказала, виступаючи перед депутатами парламенту Німеччини напередодні запланованого відеосаміту європейських лідерів, на якому має відбутися обговорення плану.

"Було б найкраще, якщо ми зможемо досягнути згоди до початку літньої перерви [у роботі європейських інституцій]", - зазначила Ангела Меркель.

У такому разі національні парламенти будуть мати більше часу для його своєчасної ратифікації.

Канцлерка додала, що сподівається на компромісні кроки усіх країн-членів з огляду на безпрецедентні виклики, зумовлені пандемією коронавірусу.

Зазначимо, що з 1 липня Німеччина розпочинає своє 6-місячне головування у Раді ЄС, відтак саме на її період лідерства припадає вирішення питання з планом порятунку економіки та погодженням бюджету ЄС на наступні 7 років.

Як відомо, частина країн ЄС рішуче не погоджуються з підходом у запропонованому Єврокомісією плані порятунку економіки блоку обсягом 750 млрд євро. Він передбачає, що країни зможуть отримувати частину коштів у вигляді грантів, а не позик.

Проти цього майже одразу виступила група фінансово консервативних країн ЄС, що отримали назву "економна четвірка": Австрія, Нідерланди, Швеція і Данія. Минулого тижня свої застереження висловила Фінляндія.

Прем'єр Чехії Андрей Бабіш та угорський прем'єр Віктор Орбан також налаштовані критично. Бабіш зазначав, зокрема, що критерії "підлаштовані під країни, які проявили не дуже відповідальне ставлення у питаннях боргу, бюджетної дисципліни та безробіття".

Ангела Меркель ще наприкінці травня припускала, що на зустрічі 19 червня досягти згоди не вдасться.

Європейська правда