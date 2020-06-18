ВР схвалила звіт Кабміну про виконання держбюджету-2019

Верховна Рада на засіданні 18 червня схвалила звіт міністра фінансів Сергія Марченка про виконання закону "Про державний бюджет на 2019 рік".

Відповідну постанову підтримали 237 нардепів.

За словами Марченка, у 2019 році держбюджет виконано за доходами - на 998,3 млрд грн, це на 7,6% більше, ніж за 2018 рік. За видатками - на 1075,1 млрд грн, це на 9,1% більше, ніж у 2018-му.

"Обсяг повернення кредитів склав 7,3 млрд грн, обсяг надання кредитів - 11,5 млрд грн. Дефіцит склав 80,9 млрд грн, що відповідає 2% ВВП", - розповів глава Мінфіну.

Відповідно до звіту, оприлюдненому на сайті Мінфіну, номінальний ВВП за звітний період становив 3974,6 млрд грн, відбулося його реальне зростання на 3,2% при прогнозі 3946,9 млрд грн і 3% відповідно.