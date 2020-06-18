Україна зможе закуповувати скраплений газ з Хорватії — Макогон

З 2021 року на хорватському острові Крк почне роботу новий термінал по скрапленому природному газу. Українські трейдери зможуть почати закупівлі і поставки через Угорщину, однак повна потужність терміналу вже заброньована на наступні кілька років.

Про це повідомляє глава ОГТСУ Сергій Макогон в Facebook.

"Ще один СПГ термінал почне працювати поруч з Україною. Українські трейдери зможуть почати закупівлі і поставки через Угорщину", - пише Макогон посилаючись на Reuters.

Повідомляється, що пропускна спроможність терміналу складає близько 2,5 млрд кубометрів газу в рік.

"Очікувані доходи від СПГ в Хорватії, як очікується, перевищать 100 мільйонів євро (113 мільйонів доларів) в найближчі п'ять років", - наводить Reuters слова міністра енергетики і навколишнього середовища Томіслава Чорич.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів схвалив проєкт меморандуму про співпрацю між американської компанією Louisiana natural gas Exports та урядом, який передбачає вивчення можливостей постачання скрапленого газу з США.

Економічна правда