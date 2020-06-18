Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники

18 червня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 13:15 встановилися на рівні 26,74 - 26,76 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 13:15 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,74 - 26,76 гривні;

Євро – 30,06 - 30,08 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,68 – 26,88 гривні. Євро купують по 29,74 гривні, продають по 30,19 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,73 - 26,81 гривні, євро - 29,92 - 30,01 гривні.

Середній курс в обмінниках України: долар - 26,74 - 26,82 гривні, євро - 29,89 - 30,02 гривні.

Нагадаємо:

Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 18 червня на рівні 26,77 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,06 гривні (на 17 червня - 30,23 гривні).

Економічна правда